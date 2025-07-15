移民害怕被遣返，加州主教豁免主日弥撒义务

加州圣贝纳迪诺教区主教罗哈斯颁布法令，对那些可能会被遣返的人豁免参加主日弥撒的义务。今年6月份，移民局官员进入两座天主教堂，将多名人员拘留。

（梵蒂冈新闻网）加州圣贝纳迪诺教区主教罗哈斯（Alberto Rojas）7月8日签署法令，对移民教友豁免参加主日弥撒的义务，直到另行通知为止。这是因为人们「真心害怕」移民局可能采取的行动。

这道法令于7月10日公布，并附有一份新闻稿。罗哈斯主教在新闻稿中指出，「我们各堂区团体的许多人真心害怕，他们如果冒险进入任何公共场合，就会被移民局官员逮捕。令人心痛的是，其中包括参加弥撒。我想让我们的移民团体知道，在这艰难时期，教会与他们站在一起、与他们同行」。

今年6月20日，教区工作人员表示，美国移民和海关执行局（ICE）人员进入了分别位于蒙特克莱（Montclair）和高地（Highland）的两座天主教堂，并在高地天主堂将多名人员拘留。

圣贝纳迪诺教区传播主任安德鲁斯（John Andrews）表明，当时该堂区有一名男教友被羁押，其他被拘留的人不是本堂教友，也不为堂区工作。

这些事件使得很多移民教友更加害怕，主教最近在牧函中解释了这一点。他早已于6月23日发表牧函，要求「政治领导人和决策者」重新考虑立刻停止采取这些措施，并要「尊重人权和人性尊严」。

移民为广大团体的福祉作贡献

罗哈斯主教7月10日阐明：「我所说的移民团体，是所有在这个国家生活多年、其法律地位没有其他任何问题的人。他们为更广大团体的福祉作出贡献。他们当中的很多人之所以在这里，是因为他们想要救自己的家庭；他们别无选择。我相信，他们也乐意合法化，可是谁会帮助他们呢？」

主教深知，对美国移民和海关执行局行动的恐惧，可能会阻碍「信友的神益」。为此，主教在法令中鼓励那些无法到场参加弥撒的人以其它形式「维持与基督和祂教会的精神共融」。

主教建议他们进行「个人祈祷、诵读圣经」，诵念《玫瑰经》，或者通过电视或互联网参与弥撒。

本堂神父应提供「怜悯支持」

圣贝纳迪诺教区是美国的第六大教区。罗哈斯主教强调，他颁布这道法令，是为了减轻教友们由于无法满全天主教徒主日弥撒义务而会感受到的「负担」，并将这些人正在经历的「一切担忧和焦虑」列入考量。

此外，罗哈斯主教也在法令中要求本堂神父和教会其他成员「要为这些受影响的人提供怜悯的支持」，确保「他们觉得在团体内被接纳，而且有安全感」。

圣贝纳迪诺教区各堂区要寻找其它方法为那些无法按时上教堂的人讲授要理，协助他们为领受圣事做好准备。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html