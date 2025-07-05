“美途”中的圣奥斯定大殿

一座蕴含灵修、建筑、绘画与雕塑的瑰宝。罗马圣奥斯定大殿被纳入禧年朝圣路线。我们随主任司铎科尔米奥神父一同探访：“在这里，艺术为信仰服务。”

（梵蒂冈新闻网）受造物之美与艺术之美，皆是通往天主之美的道路。圣奥斯定大殿的主任司铎帕斯夸莱·科尔米奥（Pasquale Cormio）神父邀请朝圣者们用这样的视角来参观他所服务的大殿。自13世纪末以来，奥斯定会便在此地服务。

禧年朝圣路线

这座宗座大殿被纳入禧年“欧洲主保圣女与教会圣师”朝圣路线中，以特别纪念圣十字德肋撒本笃（原名：艾迪特·施泰因）。这位哲学家与加尔默罗修女在其成长过程中，深受希波主教圣奥斯定教导的启发。

古殿与新殿

圣奥斯定大殿始建于十四世纪末至十五世纪初，在十五世纪期间多次扩建与重建，是罗马最早的文艺复兴时期大殿之一。它成为奥斯定会团体的所在地，实际上取代了古老而狭小的圣特里丰堂，该圣堂现已不复存在。

斗兽场大理石

据传统记载，大殿那庄严宏伟的正立面是以斗兽场的石材所建，得益于纪尧姆·德斯图特维尔（Guillaume d’Estouteville）枢机的资助。这位枢机于1479年至1483年间委托重建了大殿。主入口上方有一幅壁画，描绘了《奥斯定会规》的颁布场景。

圣母主题绘画

十八世纪末至十九世纪初，大殿内部空间最终定型：呈拉丁十字形平面，分为三条走廊。中央走廊上方是罗马画家伯多禄·加利亚尔迪（Pietro Gagliardi）绘制的圣母壁画，创作于始胎无染原罪信理颁布之后。

朝圣者之大殿

主祭台为巴洛克风格，其上安置了一幅来自君士坦丁堡的九世纪拜占庭圣像。“这幅圣母像指出了耶稣基督就是基督徒的朝圣之路”，科尔米奥神父如此表示，并强调了朝圣主题在这座大殿内的重要性。大殿所处位置，正好位于昔日通往梵蒂冈圣伯多禄大殿的“圣道”上，是朝圣路线的重要一站。

孕妇的大殿

大殿的另一特色与母性紧密相关。大殿墙上众多还愿牌（ex voto）见证了无数次蒙受的恩宠，这都与一尊几个世纪以来在罗马备受崇敬的“分娩圣母”雕塑有关。此圣像由雅各伯·塔蒂（Jacopo Tatti）于1516至1521年间用一整块大理石雕刻而成。十九世纪，真福阿尔弗雷多·伊尔德丰索·舒斯特（Alfredo Ildefonso Schuster）的母亲也曾在此祈祷，最终使儿子获得痊愈。1822年，庇护七世教宗颁赐大赦，凡亲吻圣母足部者皆可获此恩典。此后朝圣者络绎不绝，以致原有石脚磨损，遂更换为银制足部。

圣莫尼加之墓

“时至今日，我们仍会遇到许多母亲来到这里，祈求拥有一个孩子或寻求怀孕的帮助。”科尔米奥神父一边讲述，一边指引我们至大殿的另一处圣地，圣妇莫尼加墓。她是圣奥斯定的母亲。其圣髑于十五世纪由教宗玛尔定五世自奥斯提亚古城的圣奥肋亚主教座堂迁至此地。起初安放于雕刻家伊萨亚·达比萨（Isaia da Pisa）所雕之石棺中，后移至左侧最后一间小堂的祭台下。

为失去信仰的子女祈祷

神父继续说，“许多母亲来到此地，为远离信仰的儿女祈祷。莫尼加不仅是赋予奥斯定肉身生命的母亲，更是将他引入信仰生命的母亲。我认为奥斯定对教会的爱是源于他与母亲的关系。对于这位教会圣师而言，教会是母亲，她以圣事和正统教义养育子女，保护他们，使他们免受异端错误的侵害。奥斯定的灵修，始终离不开莫尼加与奥斯定之间的母子关系。”

方济各与良十四世的祈祷

放置在祭台旁的一只容器中，珍藏著来自塔加斯特，即圣奥斯定与圣莫尼加故乡的泥土。2013年8月28日，在奥斯定会总会大会期间，教宗方济各也曾在这座祭台前驻足祈祷。大殿主任司铎科尔米奥神父回忆道：“当时在场的还有奥斯定会总会长罗伯特·普雷沃斯特神父（教宗良十四世），当时他正结束为期十二年的服务。那一刻，仿佛象征著使命的交接。”

卡拉瓦乔的《朝圣者圣母》

大殿内无可争议的艺术瑰宝，是卡拉瓦乔的《朝圣者圣母》。这幅画作由博洛尼亚公证人埃尔梅特·卡瓦莱蒂（Ermete Cavalletti）于十七世纪初委托绘制，卡拉瓦乔则作为回报，将其献给大殿，作为对在逃亡期间获得庇护的感谢之礼。画中，圣母怀抱持降福状的圣婴，两位衣衫褴褛、足部满是伤疤与尘垢的朝圣者跪于其前，光影交错间呈现极具震撼力的画面。

奥斯定灵修的艺术讯息

“这是卡拉瓦乔在罗马的最后一件作品。卡瓦莱蒂家族来自马尔凯地区，热心敬礼洛雷托圣母。”神父解释说，“画中的圣母立于‘圣家’门前，仅用一个台阶与略为破损的门框勾勒场景。她并不住在豪宅里。她手中托起圣婴的白布，寓意基督受难时的裹尸布。”这幅作品的讯息正与奥斯定灵修精神契合：“走向天主的道路，并非只靠人的意志，也总是有天主的恩宠先行，前来迎接我们。”

拉斐尔的《依撒意亚先知》

大殿中另一巨匠的作品出自拉斐尔·桑西（Raffaello Sanzio）。这位乌尔比诺画家于1512年创作的《依撒意亚先知》，具有西斯汀圣堂米开朗基罗壁画的宏伟气势。神父指出：“依撒意亚宣告默西亚的降生，他手持一幅希伯来文的经卷，邀请众人进入基督的家——教会。”此预言的实现，也体现在下方安德烈·桑索维诺（Andrea Sansovino）所雕刻的圣母与圣亚纳像中。

圣斐理伯内利的十字苦像

最后，在圣奥斯定大殿这座艺术与信仰交织的宝库中，还藏有一尊十六世纪的十字苦像。昔日，圣斐理伯内利在此修读神学时，常于此苦像前长时间祈祷。

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