亚西西准备迎接宽恕节

2025年7月29日至8月4日，圣方济各的故乡亚西西将迎来成千上万的朝圣者，他们一起庆祝宽恕节，同时藉著一系列活动纪念圣方济各在八百年前撰写的《万物赞主颂》。

（梵蒂冈新闻网）“亚西西宽恕节是一道敞开的慈悲之门，是一项普世性的召唤，号召来自世界各地的信众共同体验和好与更新的经验”。这是意大利翁布里亚方济各小兄弟会于7月10日发布的一份公告中的内容。公告提醒，2025年7月29日至8月4日，亚西西将迎来成千上万的朝圣者，他们将齐聚在天使之后圣母玛利亚大殿，参加亚西西宽恕节。

“今年的亚西西宽恕节，正逢一个特别的纪念事件：《万物赞主颂》八百周年纪念”。方济各小兄弟会总会长富萨雷利（Massimo Fusarelli）神父说道：“圣方济各透过这首赞歌，教导我们用全新的眼光默观受造界，在每一个受造物中认出造物主的印记。在这首赞歌中，方济各不仅祈求宽恕，还更进一步赞美造物主，并邀请人们出于对天主的爱而彼此宽恕。”

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