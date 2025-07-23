首尔总教区派遣一千多名青年来罗马参加禧年活动

1078名韩国天主教青年踏上旅途，前来罗马参加青年的禧年庆典。首尔总教区于7月19日为此举行派遣礼。

（梵蒂冈新闻网）一千多名韩国天主教青年即将踏上旅途，参加7月28日至8月3日在罗马举行的青年禧年庆典。为此，首尔总教区于7月19日周六举行了派遣礼。

根据该教区网站发布的新闻稿，派遣礼在韩国首尔东星高等学校（Dongsung High School）的礼堂举行。随后，首尔辅理主教、2027年世青节当地筹备委员会总协调人李炅相（Paul Kyung-sang Lee）主教为青年主持了弥撒圣祭。

今年7月28日至8月3日，1078名韩国朝圣青年将分成18组，分别在亚西西、米兰和都灵等地朝圣，然后在罗马会合，参加禧年庆典，并且跨圣门。他们将在意大利重要的天主教神圣场所祈祷，参加培育和社交活动。

派遣礼

派遣礼于19日傍晚6点半开始。首尔总教区的新闻稿指出，此活动旨在「为即将展开的旅行而建设团结、预备心灵」。这些天主教青年也学了几句基本的意大利语，以便于在旅途中探索世界。

然后，李主教于当晚7点半主持弥撒，共祭神长超过60人。李主教在讲道中省思了耶稣探访玛尔大和玛利亚的事迹（参阅：路十38-42）。他敦促朝圣青年「牢记，朝圣的真正目的是为了与天主的爱相遇，祂前来为我们服务」。

在弥撒中，天主教青年也隆重宣誓要彼此相爱、付出最大的努力，并要在旅途中做望德的见证人。

千四项目

这次朝圣活动的名称是「千四项目」，因为韩语的天使（cheon-sa）和一千零四是同一个字。本活动的目的是为参加禧年活动的青年做好灵性上的准备，并要培育将来首尔世青节的领袖。

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