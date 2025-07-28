散发福音变的馨香：一个修女的故事

戴格兰梅尔修女，一位慷慨的现代女性、与时俱进、富有创意，与雅培理神父合作创立了圣保禄孝女会。她是一位勇敢的修女，始终在行动，时至今日仍有许多事迹倍传送。

（梵蒂冈新闻网）在圣保禄孝女会迎来创会110周年之际，叙述会祖戴格兰梅尔（Tecla Merlo）修女的中文（普通话）版本滚动叙述已可在网络上浏览（https://www.teclamerlo.org/?lang=zh），内容是这位修女的生平、思想、视野和修会使命。

“这是一段散发福音馨香的故事”， 圣保禄孝女会总会长卡亚扎（Anna Caiazza）修女如此说道。这股馨香正在以崭新且持续更新的传播方式，通过各种语言、科技和网络把福音的宣讲带到东方，尤其以特定的方式触及新世代的人。

在教会的整体环境中，可以说，修女们在科技发展，以及在日常生活中对科技的使用，在亚洲国家都是先锋。例如，在日本，圣保禄孝女会早于1996年7月就开设了她们的第一个网站“Laudate”，这也是天主教网站中的第一个。三年后，他们又在网站上增加商务页面，当时是一种先驱性的尝试，后来迅速发展。圣保禄孝女会也在台湾通过书籍、影片、音乐及网路等现代科技工具投入福传服务已长达六十五年。如今，为宣讲福音价值和传播天主圣言，网络已经成为一个宝贵的工具。

如何让人们认识基督信仰，并能够与基督有个人的相遇，仍是一项挑战。与戴格兰梅尔修女一起创立了圣保禄孝女会的真福雅培理（Giacomo Alberione）神父早在110年前就洞察到，需要有一个能使用大众传播工具的修会团体，将福音传播到全世界。如今，语言与科技虽已改变，但那最初的洞见依然存留，“将希望带给生活在困境中的人们”，到达每一颗心灵，展现“天主的确存在，祂爱人，并为每个人准备了一个幸福的国度”。遵循戴格兰梅尔修女的讯息，保禄会的修女们也特别为听障者制作了手语版。

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