美国主教：通过祈祷、省思和行动，促进宗教自由

美国天主教主教团于6月22日至29日举行宗教自由周，邀请信众通过祈祷、教育和公开行动为所有宗教的信徒促进宗教自由。

（梵蒂冈新闻网）美国天主教会于6月22日至29日举行宗教自由周。这是美国主教团推动的举措，邀请信众「为天主教徒和所有宗教的信徒」推动「基本的宗教自由权」。

希望的见证人

本届宗教自由周的主题为「希望的见证人」。美国主教团在该国年度宗教自由报告中指出，「政治的极化对宗教自由造成影响」，例如体外人工受孕、教会对移民的服务，以及父母对子女教育的选择权等议题。

今年宗教自由周的主题与当前禧年的主题紧密相连。伊利诺伊州斯普林菲尔德教区帕普罗茨基（Thomas Paprocki）主教向本新闻网表示，望德「让我们对未来、对天主关于永生的许诺，充满信心」。

宗教自由周是一份邀请，鼓励天主教徒为宗教自由祈祷，愿这项自由在美国和世界各地都得到保护。教友们也受邀去省思宗教自由的意义，为捍卫宗教自由而采取行动。通过「祈祷、省思和行动」这三个步骤，「我们可以在宗教自由方面成为希望的见证人」。

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