意大利基督徒摇滚乐太阳乐团与教宗良十四世相会

意大利摇滚乐太阳乐团成员在禧年庆典的弥撒前与教宗良十四世交谈，他们前一天在罗马拉特朗圣若望广场为禧年活动演出。

（梵蒂冈新闻网）「我激动至极！」「这是个非凡的时刻！」：意大利摇滚乐太阳乐团（The Sun）领队洛伦齐（Francesco Lorenzi）难以克制他的喜悦之情，用这两句话描述了他与教宗良十四世的会面。

在禧年家庭、孩童、祖父母和年长者庆典的机会上，该乐团于5月31日周六傍晚在罗马主教座堂前的拉特朗圣若望广场（piazza San Giovanni in Laterano）演出。隔天、6月1日主日，在闭幕弥撒前，该乐团成员在圣伯多禄大殿内与教宗相会。教宗亲切地与乐团领队洛伦齐和其他成员握手，说道：「我认识你们。我最近在电视上看到过你们几次。」

乐团成员很高兴能参加这项禧年庆典，并向教宗简短讲述了他们皈依天主的经历：该乐团原本是朋克摇滚乐团，后来改为基督徒摇滚乐团，而且与奥斯定大家庭关系紧密，其灵修指导神师是教宗的同会弟兄、奥斯定会士佩迪奇内（Gabriele Pedicino）神父。这位神父陪伴该乐团已有十多年之久，大约一年前成为奥斯定会意大利会省的省会长。

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