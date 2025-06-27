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Sisters of Mary enjoying meals with students of Kisarawe Girls School, who were denied education due to poverty Sisters of Mary enjoying meals with students of Kisarawe Girls School, who were denied education due to poverty   #SistersProject
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玛利亚修女会援助坦桑尼亚弱势青年

在坦桑尼亚，金融困难使许多儿童和青年无法就学。玛利亚修女会正致力于打破这一贫困循环，免费提供优质教育与职业培训，以确保他们拥有更美好的未来。

莎拉·佩拉吉（Sarah Pelaji）

尽管坦桑尼亚是东非第二大经济体，但仍属于低收入国家，许多民众每日挣扎于经济困境。对无数普通家庭而言，获得全面而优质的教育，是遥不可及的奢望。

玛利亚修女会是一所由施伟志( Aloysius Schwartz)蒙席于1964年创立的国际修会，以致力于全球弱势儿童福祉而闻名。她们也在坦桑尼亚开展使命，服务当地一些最脆弱的儿童。修女们致力于为学生提供优质教育与发展机会，帮助他们为未来勇敢面对现实生活中的种种挑战做准备。2019年，玛利亚修女会在达累斯萨拉姆总教区所辖的基萨拉韦（Kisarawe）创办了一所女子学校，学生多来自贫困家庭。学校初期仅提供基础教育，至2024年已扩展至初级中学阶段（第5与第6学年）。目前，该校学生共计1,029人。

在这所学校中，女孩们接受符合国家标准的完整教育，涵盖各类学科课程。学校还为她们营造了健康的成长环境，让孩子们能够享受正常的童年时光：结交朋友、参与体育活动、发展兴趣爱好，同时也掌握有助于未来就业的实用技能。

基卢维亚（Kiluvya）的托儿所与培训中心
2022年，玛利亚修女会在基卢维亚成立了“托儿所与培训中心”，为90名幼儿提供蒙特梭利教育，并为110名因各种原因辍学的年轻女性提供有证书的职业培训。该机构旨在帮助年轻女性，使她们具备承担责任的能力，同时也协助孩童为未来的学校生活做好准备。

多多马男孩城（La città dei Dodoma Boys
2025年3月，玛利亚修女会为“多多马男孩城”举行了新建宿舍与体育馆的落成庆典。这所学校专门照顾来自贫困家庭背景的男孩。庆典当天，众多社会及教会重要人物出席了此次活动，包括坦桑尼亚教育部长、多多马总主教贝亚图斯·金亚伊亚（Beatus Kinyaiya）、塔波拉的总主教普罗塔希奥·卢甘布瓦（Protase Rugambwa）枢机，以及该国副总统的代表等。

学校不仅提供优质的学术教育，也提供职业培训。校内设有电脑教室与烘焙坊，让学生掌握科技与烘焙方面的技能。其目的是帮助他们在完成学业后，有能力找到一份体面的工作。

携手合作与提高意识
玛利亚修女会与坦桑尼亚教育部和科技部保持着密切合作，并获得该部门对扩大教育机会的全力支持。目前，修女会的教育项目已惠及全国1,583名儿童与年轻女性。

基萨拉韦女子学校的其中一位校方负责人、塔利纳斯（Merry Jane Talines）修女，强调女孩教育的重要性，视其为解放女性的一条重要途径。

她解释道，在如坦桑尼亚这样的传统社会中，女性仍面临诸多限制，被局限于家庭角色，甚至遭遇早婚问题。女孩受教育是使她们能够充分参与社会、获得收入，并带领家庭摆脱贫困的关键。

她还强调，修女们致力于提供高品质的教育与职业培训，旨在打破贫困的恶性循环，赋予学生就业和改善生活水平的能力。

对玛利亚修女会而言，家长的参与十分重要。她们促进每年的家长探访，推动家庭团聚与社区参与。修女们采取整体性的关怀方式，兼顾教育与孩子们在食物、衣物及生活用品等方面的基本需求，确保他们在身心灵各方面都能健康成长。

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2025 Jun 27, 19:52
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