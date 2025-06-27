玛利亚修女会援助坦桑尼亚弱势青年

在坦桑尼亚，金融困难使许多儿童和青年无法就学。玛利亚修女会正致力于打破这一贫困循环，免费提供优质教育与职业培训，以确保他们拥有更美好的未来。

莎拉·佩拉吉（Sarah Pelaji）

尽管坦桑尼亚是东非第二大经济体，但仍属于低收入国家，许多民众每日挣扎于经济困境。对无数普通家庭而言，获得全面而优质的教育，是遥不可及的奢望。

玛利亚修女会是一所由施伟志( Aloysius Schwartz)蒙席于1964年创立的国际修会，以致力于全球弱势儿童福祉而闻名。她们也在坦桑尼亚开展使命，服务当地一些最脆弱的儿童。修女们致力于为学生提供优质教育与发展机会，帮助他们为未来勇敢面对现实生活中的种种挑战做准备。2019年，玛利亚修女会在达累斯萨拉姆总教区所辖的基萨拉韦（Kisarawe）创办了一所女子学校，学生多来自贫困家庭。学校初期仅提供基础教育，至2024年已扩展至初级中学阶段（第5与第6学年）。目前，该校学生共计1,029人。

在这所学校中，女孩们接受符合国家标准的完整教育，涵盖各类学科课程。学校还为她们营造了健康的成长环境，让孩子们能够享受正常的童年时光：结交朋友、参与体育活动、发展兴趣爱好，同时也掌握有助于未来就业的实用技能。

基卢维亚（Kiluvya）的托儿所与培训中心

2022年，玛利亚修女会在基卢维亚成立了“托儿所与培训中心”，为90名幼儿提供蒙特梭利教育，并为110名因各种原因辍学的年轻女性提供有证书的职业培训。该机构旨在帮助年轻女性，使她们具备承担责任的能力，同时也协助孩童为未来的学校生活做好准备。

多多马男孩城（La città dei Dodoma Boys）

2025年3月，玛利亚修女会为“多多马男孩城”举行了新建宿舍与体育馆的落成庆典。这所学校专门照顾来自贫困家庭背景的男孩。庆典当天，众多社会及教会重要人物出席了此次活动，包括坦桑尼亚教育部长、多多马总主教贝亚图斯·金亚伊亚（Beatus Kinyaiya）、塔波拉的总主教普罗塔希奥·卢甘布瓦（Protase Rugambwa）枢机，以及该国副总统的代表等。

学校不仅提供优质的学术教育，也提供职业培训。校内设有电脑教室与烘焙坊，让学生掌握科技与烘焙方面的技能。其目的是帮助他们在完成学业后，有能力找到一份体面的工作。

携手合作与提高意识

玛利亚修女会与坦桑尼亚教育部和科技部保持着密切合作，并获得该部门对扩大教育机会的全力支持。目前，修女会的教育项目已惠及全国1,583名儿童与年轻女性。

基萨拉韦女子学校的其中一位校方负责人、塔利纳斯（Merry Jane Talines）修女，强调女孩教育的重要性，视其为解放女性的一条重要途径。

她解释道，在如坦桑尼亚这样的传统社会中，女性仍面临诸多限制，被局限于家庭角色，甚至遭遇早婚问题。女孩受教育是使她们能够充分参与社会、获得收入，并带领家庭摆脱贫困的关键。

她还强调，修女们致力于提供高品质的教育与职业培训，旨在打破贫困的恶性循环，赋予学生就业和改善生活水平的能力。

对玛利亚修女会而言，家长的参与十分重要。她们促进每年的家长探访，推动家庭团聚与社区参与。修女们采取整体性的关怀方式，兼顾教育与孩子们在食物、衣物及生活用品等方面的基本需求，确保他们在身心灵各方面都能健康成长。

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