津巴布韦贫穷加辣隐修会修女以默观祈祷为众人带来慰藉

尽管隐修生活大多不为人所见，津巴布韦的贫穷加辣隐修会的修女们却透过长时间的默观祈祷，默默地影响著周遭人的生活。

穆法罗‧查昆嘉（ Mufaro Chakuinga, LCBL）修女

在这个饱受暴力、误解与不义摧残的世界中，津巴布韦的贫穷加辣隐修会正为许多人的生活带来显著的改变。她们过著隐密的默观祈祷生活，却给津巴布韦人民带来了深远的影响。

祈祷的使命

贫穷加辣隐修会是由圣女加辣于1212年创立的女修会。而在津巴布韦的圣加辣隐修院，则是由西班牙籍隐修会修女于1985年创立的。修女们献身于永拜圣体，每日长时间跪拜圣体。她们接收那寻求安慰、指引与治愈的人们的祈祷意向，并不懈地为他们的需求祈祷。这祈祷的神功，已成了许多人的救生索，在困难时刻能给予他们安慰与希望。

贫穷加辣隐修会修女们对津巴布韦社会的贡献是多方面的。透过祈祷和灵修辅导，她们帮助许多人深化他们与天主的关系。她们的祈祷，为那些面对失业、人口贩卖及滥用毒品的人，带来安慰。修女们为有需要的弟兄姊妹代祷，为他们带来希望与信心。

无名英雄

尽管贫穷加辣隐修会修女们因隐修生活而鲜为人知，但她们的服务却在有力地发声。她们使贫困者变得“富足”，修女们所给予的不是金钱，而是出自祈祷的灵性财富。她们无私地奉献于祈祷与默观，是信仰德行及其对社会影响的有力见证。

在津巴布韦哈拉雷沃特福尔斯（Waterfalls）地区，贫穷加辣隐修会的前任院长穆蓬嘉（Agnes Mupunga）修女特别表明，她们接收当地居民祈祷意向的起源。她肯定地说：“这个传统始于圣加辣本人——她曾为病人祈祷，并为许多人带来治愈。”

虽然修女们度著默观生活，但她们仍透过祈祷，持续投身于世界的需要中，履行为教会与普世人类代祷的核心使命。她们修院的大门始终向所有寻求祈祷支持的人敞开。

希望的讯息

在这个充满挑战与不确定性的世界中，津巴布韦沃特福尔斯的贫穷加辣隐修会修女们却传递希望的讯息。她们对祈祷和默观生活的奉献，提醒世人："即使处在动荡中，也总是有慰藉与力量的源泉。"

在哈拉雷穆法科塞，乌干达殉道圣人堂区的道明安德肋（Dominic Anderson Beharry）分享了贫穷加辣隐修会修女对他生命所产生影响的见证。

他回忆道：“我已故的妻子被诊断出患有癌症，每周二需要花七百美元做化疗，但我负担不起。于是我去找了贫穷加辣隐修会修女们，她们陪我祈祷并安慰我。从那时起，我妻子从未错过任何一次化疗，这至今仍是个谜。”

正如教宗良十四世提醒我们的：“我们在这个饱受战争、暴力与不义摧残的世界中，需要聆听天主爱的福音讯息。”沃特福尔斯的加辣隐修会修女们正默默地活出这一讯息。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html