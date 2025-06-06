波兰伯达尼团体：专为司铎提供多方面的支持

"伯达尼支持司铎使命团体" 创立于1999年，由波兰伯达尼之家修女会的嘉俾厄尔修女所发起，至今已有超过8,800位成员参与。这个团体旨在呼吁信友改变观念，重新唤起对教会与圣职人员的责任感与具体承担。其神恩是以多种形式的灵性关怀与陪伴，日复一日地透过祈祷、圣体朝拜与代祷守望，默默地回应教会最深切的渴望与迫切需要——让每位牧者在各方面得到支持。

达尔莫罗斯 (Karol Darmoros)

伯达尼支持司铎使命团体的起源与神恩

伯达尼支持司铎使命团体于1999年2月4日创立，发起人是巴西丝塔 (Gabriela Bassista) 修女。她在倾听司铎们分享他们的喜乐与忧苦之后，以祈祷作出回应。在第一次专为司铎举行的圣体朝拜，便发展成了一个由八人组成的团体，他们立志终生为一位特定司铎祈祷。如今，这项使命已有超过8,800名成员参与，并由伯达尼之家修女会负责领导。该修会支持司铎的神恩，来自其创会人——天主的忠仆若瑟・马利夏克 (Józef Małysiak SDS.) 神父。达丽雅修女解释道："伯达尼修女会的神恩，就是透过祈祷与协助牧灵工作来支持圣职人员。"

对教会的责任感

伯达尼支持司铎使命团体，旨在提醒人们要改变态度，唤起人们对教会责任感的关注。伯达尼之家修女会的达丽雅修女注意到："我们已习惯地认为教会的事务由神父及圣职人员所主导，平信徒则较少参与。所幸，这种观念已有所改变，而且，是在我们的祈祷中，使之不断改变的。"达丽雅修女补充说："正如神父们对我们负责，我们作为信友，也应对我们的神父负起责任来。"

专为司铎祈祷的团体

伯达尼支持司铎使命团体，凝聚了平信徒、司铎的朋友与家人、友人、善心人士、以及圣职人员。达丽雅修女强调说，"是的，司铎们会彼此代祷，主教、奉献生活人士也为他们祈祷"。其每位成员都会被委托为一位特定的司铎祈祷，成为其 "影子"，借由向圣神与天主之母的祈祷，默默地支持这位神父。参与者会领到一张会员卡、一本《伯达尼支持司铎使命祈祷书》，若他们为自己选定的圣职人员祈祷，还会收到一张该圣职人员的照片。

为何要为司铎祈祷？

达丽雅修女强调，鉴于当前的处境，更显出为司铎祈祷的必要性。她表示："作为信徒，我们对此已有些遗忘，我们除掉了自己对教会所负有的责任，却把理想化的重担强加在司铎身上。"她引用亚尔斯本堂神父圣维雅纳曾说的话："我们有怎样的司铎，正是我们藉著祈祷所求得的。" 达丽雅修女认为，尽管媒体时常聚焦司铎不足的一面，信友却不该将这些资讯作为放弃支持圣职人员的借口。她强调说："我们竟然这样想：在教会中，我们真的还需要司铎职务吗？然而，这样的念头，其实已是一种最危险的方式，怀疑基督在圣事与教会中的临在。如今，天主再一次召叫我们重新发现：司铎的职务是神圣的，超越一切的脆弱与缺陷；这职务在今天依然切合时代，而天主的仁慈也是在当下活生生临在的。"

多种形式的支持

伯达尼支持司铎使命团体提供实现其核心神恩的多种形式。《为司铎的祈祷意向》是一部线上祈祷书，在此，信友们以及司铎也会把自己的祈祷意向发给修女们，修女们则把这些意向带到至圣圣体前。

"弥撒意向登记处"则负责根据弥撒奉献者的意向，安排神父奉献弥撒的时间，无论为在世或已亡的神父。"司铎主日"则是在堂区举行的聚会，修女们在此为司铎祈祷、作见证，以展现她们使命的美好。"伯达尼支持司铎使命的祈祷小组"会在每月的第一个星期四举行朝拜圣体，并设有 "为司铎提供的紧急代祷服务"，让神父们直接发送请求祈祷意向的文字信息。

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