教会之母会修女为加纳边境的移民和难民服务

随著西非移民路线的改变，教会之母修女会的修女们站在第一线，为阿夫劳居民区内的流离失所者团体提供帮助。这里是加纳其中一个人满为患且不正规的定居点。

教会之母修女会尼亚措（Agnes Mercy Nyatsoe, SMMC）修女

恩滕涅（Mary-Consolata Serwah Ntenye）修女的旅程始于为边缘者和弱势群体服务的召叫。这召叫将她带到了加纳南部一个边境城镇阿夫劳，那里是移民和难民的主要入境点。教会之母修女会的修女们在此启动了一项接纳移民和难民的计划。

阿夫劳位于多哥和加纳边境附近，收容的难民人数越来越多，他们来自科特迪瓦、布基纳法索和多哥。阿夫劳居民区成了栖身之地，同时也困难重重，在那里获得医疗保健、教育和基本服务的机会非常有限。

教会之母修女会开展援助移民和难民计划，以实际帮助来应对这些需求。作为协调员的恩滕涅修女主要负责流离失所者的医疗协助、教育和生活所需。

获得医疗协助是首要之务

恩滕涅修女说，很多难民和移民得不到医疗照护，不稳定的生活条件使这一问题变得更加严重。修女与当地医院和义工一起工作，提供免费咨询、基本药物，以及有关预防保健和婴儿护理方面的教育。

教育救人脱离现况

恩滕涅修女也贡献己力，为难民和移民团体中的儿童、青少年和成年人制定学习计划。这些计划旨在帮助孩童接受正规教育做好准备，培养成年人就业技能。修女也与当地学校合作，以确保难民儿童不被排除在教育体系之外。

人权之声

除了服务之外，援助计划也支持移民和难民的权利。恩滕涅修女反对剥削、歧视，以及得不到合法保护的情况。她的工作凸显出流离失所者要面对的挑战，根据国际法他们有权获得保护。她们的工作还得到圣座促进人类整体发展部的支持，该部会也为帮助边缘化人群的工作提供经费。

团体凝聚力

援助计划促进难民、移民和加纳当地团体间的团结。对话和联合项目旨在缓解紧张情势并建立社会凝聚力。恩滕涅修女致力于可持续发展、帮助人们自力更生，以及积极参与社会生活。

未来的挑战

尽管援助计划取得了进展，但依然要面对局限性。修女最后表示，“难民和移民的人数不断增加，使资源变得紧张”。经费有限、基础设施薄弱和地区不稳定，这一切使工作复杂化。尽管如此，恩滕涅修女仍努力扩展活动范围，寻找新的方式满足居民区的需求。

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