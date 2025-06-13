6月13日 常年期第十周星期五

圣安多尼．巴都亚司铎（圣师）（纪念） 格林多后书 4:7-15 圣咏 116[114,115]:10-11,15-16,17-18 玛窦福音 5:27-32

「我们是在瓦器中存有这宝贝」 ─ 这是圣保䘵在表达他的个人经验。他本来是个软弱的人，但天主一直陪伴他，让他终能达成天主交托的使命。保禄悦纳天主给予的力量，所以他总是充满希望。不论情况如何艰辛与险恶，他总不绝望，也没有感到被舍弃。这是由于他一心一意只跟随一个目标 ─ 死而复活的耶稣。他坚持相信并追求一切是为著使耶稣的生活，也彰显在他有死的肉身上。一切困苦只是途径，在协助他实现他所相信的。

福音中，耶稣指出守法不只要在行为上，也要在思想上。「凡注视妇女，有意贪恋她的，他已在心里奸淫了她。」做个好的基督徒，需要付出：「若是你的右眼使你跌倒，剜出它来」。另外，耶稣也提到婚姻不可拆散：「凡休自己的妻子的，便是叫她受奸污；并且谁若娶被休的妇人，就是犯奸淫。」

耶稣，请祢让我认识我的软弱，求祢增强我的望德。

内容来源取自《和平月刊》

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