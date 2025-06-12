6月12日 常年期第十周星期四

格林多后书 3:15-4:1,3-6 圣咏 85[84]:9-10,11-12,13-14 玛窦福音 5:20-26

天主创造天地时，给了每类受造物独一无二的「性」。人之为人，是造物主给了我们「人性」这一根基性的东西。人，只可以通过做人，做回自己，才能认识自身，去认识天主，去认识身外的人和事，选择走正路。若人践踏人性这一根基，就是罪。

汉语用「喜怒哀乐」来承认人性中有「情绪」。经验告诉我们，情绪会来会去，所以，情绪不属于人性的根基层面。

耶稣今天重点谈到「怒」，警剔我们不可把愤怒这情绪，放在人性的根基层面。天主造人时，给原祖父母吹了一口气，这是天主圣神，所以我们的人性里也有天主性！怒斥他人为「傻子」、「疯子」，不仅出口伤人，还是在对造物主表示不满。与天人割席，埋没自己的人性，即是冇人性，定必被天主的敌人拖入地狱。怒是情绪，是会走的，切记不要让情绪牵著自己的鼻子走进自己的心里。

耶稣在殿里驱逐商贩所发的是「义怒」，是在捍卫崇拜场所的纯洁与安寕。

主基督，请箝制我即使发怒，都要有分有寸。

内容来源取自《和平月刊》

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