6月11日 圣巴尔纳伯宗徒纪念

宗徒大事录 11:21-26; 13:1-3 圣咏 98[97]:1,2-3,3-4,5-6 玛窦福音 10:7-13

尽管巴尔纳伯非十二宗徒之一，却是由圣神拣选的，与其他宗徒一样，承担著传扬福音的使命。天主有祂出人意表的选择宗徒的方法。怎样才是宗徒？首先是一种积极的态度。读经一说：巴尔纳伯因为「看见天主的恩惠就很喜欢」，可见即使没有传统的领导人，只要传播的福音讯息正确无误，就是天主的恩惠。真正的宗徒能够认出天主的工作，如福音所言：治愈病人、复生死人、洁净癞病人、驱逐魔鬼，为人带来幸福；宗徒本身就是天国临在人间的标记。又如圣咏所说：天主宣布了自己的救恩，将正义启示给万民；这样的正义，在今天，就是为人带来劳苦中的安慰，急迫中的宁静。不是简单地为人提供立即的答案，而是陪伴人走上寻找幸福的道路。这旅程寻得的平安是长久的，因为真正的平安来自内心，及基督徒的身分体认。身为基督徒，我们首先寻找恩宠之中，自己内在的成长，并将结果显示给身边的世界。

就让我们今天祈求灵性生命的成长，找到平安。圣巴尔纳伯，请为我们转求。

内容来源取自《和平月刊》

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