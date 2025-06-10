6月10日 常年期第十周星期二

格林多后书 1:18-22 圣咏 119[118]:129,130,131,132,133,135 玛窦福音 5:13-16

「你们是地上的盐，盐若失了味，可用什么使它再咸呢？它再毫无用途，只好抛在外边，任人践踏罢了」（玛5:13）。耶稣用盐作比喻，提醒并指出我们身为门徒的使命本质 — 保持咸味。甚么是基督徒的「咸味」呢？基督徒的咸味在于用真理守护世界的美好，调和世界的苦涩；以爱心化解人间的冲突，建立和谐关系；以圣洁抵挡腐朽，净化世界的腐败。这就是盐作为调味品，调味防腐保鲜的作用，更是基督徒作为地上的盐，应有的咸味品质。现代人习惯用聚光灯衡量价值，耶稣却让我们看见盐的智慧：盐粒虽小，却阻截了整个社会的腐败。像古犹太献祭时必须撒盐，今天每个平凡岗位都能成为圣洁的祭坛。当我们不再追求被人看见的伟大，方能真正成为滋养世界的盐。真正的信仰不是用道德绑架世界，而是像盐调和百味般，让不同生命都能散发独特光彩。当我们在职场倾听同事的疲惫，在社区拥抱孤独的灵魂，就是在为世界调和出属天的滋味。

愿我们都是不失咸味的盐。主，求祢赐恩宠助佑。

内容来源取自《和平月刊》

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