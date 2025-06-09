6月9日 教会之母纪念

创世纪 3:9-15,20 或 宗徒大事录 1:12-14 圣咏 87[86]:1-2,3,5,6-7 若望福音 19:25-34

教会在今天弥撒礼仪中所选读的经文，突显了圣母与教会团体的密切关系。让我们今天用心体会圣母对教会的爱，并同教会团体一起孝爱圣母。

圣母见证了教会的诞生，并且陪伴了教会成长。《天主教教理》第766号，为我们指出，十字架上的基督肋旁所流出的血和水，象征著教会的诞生。今天的经文告诉我们，圣母亲眼目睹了这一恩典时刻（若19:34）。我们也知道圣母当时非孑身一人，而是有门徒和其他信徒陪伴。这个小小的团体，回到了门徒们所居住的楼房，在圣母的陪伴下，同心合意地专务祈祷（宗1:12-14）。在这样的祈祷中，教会团体开始在世界上站稳脚跟。

这是一个非常不容易的过程。教会源于基督的身体，并在延续基督的生命。圣母为这个过程，提供了慈母般的照顾与关怀。她的祈祷和陪伴，没有因她在世生命的结束而停止。她今天在天上同样继续给予教会她母爱的关怀和照顾。

圣母妈妈，您是教会的母亲，也是我们的母亲！求您看顾教会，求您保佑我们！

内容来源取自《和平月刊》

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