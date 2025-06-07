6月7日 复活期第七周星期六

宗徒大事录 28:16-20,30-31 圣咏 11[10]:4,5,7 若望福音 21:20-25

如果你的生命是一本书，这本生命之书会有甚么内容呢？是否会在某个篇章描述，或提到生命之主 — 天主呢？耶稣所爱的那个门徒、若望，在他迟暮之年，回看自己的生命点滴，如汪洋大海里的一滴水，回到了根源。他的生命之水，从没枯竭，虽然经历了不少疑惑、争执、困难、挑战、危险……；因为有所爱的师傅相伴，引导他明了生命的真谛。他将自己与所爱的师傅相遇、相知、相爱、相伴的点点滴滴，记录成福音书 — 一部关于生命与生命的喜讯之书，与人分享；希望主所爱的每一个人，都能和他一样，会经验到这份邂逅，从而与各自的生命擦出生命与生命的火花，不断绽放独有的缤纷色彩，写成自己的一部福音书 — 喜讯之书。

已故耶稣会总会长雅鲁培神父曾说过：「世上最实际的事，莫过于找到天主，以一种全然不悔的方式深深爱恋……若是爱上了，就留在爱里，这会决定你的一切。」

主！亲爱的天主！让我们深深留在祢的爱内，不断细味这份爱，并能在爱中以爱还爱。

内容来源取自《和平月刊》

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