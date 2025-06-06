6月6日 复活期第七周星期五

宗徒大事录 25:13-21 圣咏 103[102]:1-2,11-12,19-20 若望福音 21:15-19

起初，耶稣召叫门徒，邀请他们跟随祂。跟随祂，是一次而永远的承诺，更是在每天的生活中，不断地回应祂，并对祂说：是的，我愿意！

现在，复活的主问伯多禄：你爱我吗？只有爱祂的人，才会牧放祂的羊群，甚至为羊舍命。如果不爱耶稣，牧者就是喂养自己。当复活的主第三次问伯多禄：你爱吗？他「便忧愁起来」（若21:17）。或许他想起了，他曾三次否认说：我不是（若18:17,25,27）。

只有爱，才能遮掩罪恶；只有爱，才能治愈创伤；只有爱，才能胜过背叛。当他对耶稣说，我爱祢时，他的生命就站起来了。复活的主不是让他停留在悔恨中，而是生活在爱里。因为爱驱逐恐惧，恩赐勇气。

耶稣在晚餐中，预言他的背叛。主在早饭后，预言他的命运。耶稣指出「他将以怎样的死，去光荣天主」（若21:19）。不忘初心，方得始终。到最后，耶稣提醒他说：「跟随我吧！」他的答复是在每天的生活中。

复活的主，感谢祢，是祢拣选了我们，成为祢的门徒。求赐我们在平凡的生活中，活出祢的爱。

内容来源取自《和平月刊》

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