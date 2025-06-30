6月30日 常年期第十三周星期一

创世纪 18:16-33 圣咏 103[102]:1-2,3-4,8-9,10-11 玛窦福音 8:18-22

耶稣的教训有时好像自我抵触。如今天的福音，祂警告前来说要跟随祂的经师，跟随祂要承受的困难；转头，祂又叫另一个门徒，立刻放下一切来跟随祂。要明白这看似的矛盾，并不困难。耶稣很了解我们，祂也是最好的导师，所以，祂因材施教。可能祂在面对的，是行事冲动的人，所以祂指出：人子「连枕头的地方也没有」，好引发那人深切反省，然后才去作出决定。当祂面对思前想后，常犹疑不决的人，就会加点催促，并指明方向：「任凭死人去埋葬他们的死人」。

读圣经，必须细嚼慢咽，要懂得分辨经文的核心价值，不要读到顺自己心意的经文，便引用它来支持自己的言行；也不要见到生硬，难以接受的经文，便束之高阁。的确，忠言很多时都是逆耳的。慈母教会不断提醒我们，不要单凭己见去糊乱解读圣经，但要在教会及圣神的指引下研读。

天主圣神，求祢约束我、启导我，因为我明白我必要在祢及教会的指引下，正确解读圣经的讯息。

内容来源取自《和平月刊》

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