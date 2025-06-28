6月28日 圣母无玷之心纪念

依撒意亚先知书 61:9-11 （咏）撒慕尔纪上 2:1,4-5,6-7,8 路加福音 2:41-51

对圣母圣心的敬礼始于18世纪，当时圣若望．欧德神父（St John Eudes），推动敬礼耶稣圣心，衍生了这个结果。在成为特别的纪念日之前，即在19世纪，对圣母圣心的敬礼，乃包含在耶稣圣心敬礼之内，属纪念耶稣圣心的弥撒礼仪中的简短部分。1942年，教会纪念花地玛圣母显现25周年，教宗庇护十二世将世界奉献给圣母无玷之心。

「玛利亚把这一切默存在心中」（路2:51），是圣史路加在反省孩童耶稣的故事所作的述说，也仿佛为今天的纪念礼仪揭开序幕；激发我们充满信心，亲近玛利亚，与她心灵相通，和她一起谢恩；而最重要的，是像她那样向天父开放。玛利亚为我们演绎了教会的模样，她是每个基督徒的榜样。天主既然准备了她，让圣神降临并住在她身上，那么每位基督徒，都同样是圣神的宫殿，是三位一体的天主住在我们内的居所。让我们跟玛利亚一起说：「我心欢愉你的救援，我要向我恩主歌赞」（咏13:6）。

主，我信靠祢永恒不变的爱；我的心神要与玛利亚相同，欢乐于祢的救援。

内容来源取自《和平月刊》

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