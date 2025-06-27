6月27日 耶稣圣心节

厄则克耳先知书 34:11-16 圣咏 23[22]:1-3,3-4,5,6 罗马书 5:5-11 路加福音 15:3-7

耶稣圣心节帮助我们更深入体会耶稣圣心的感受。很多时候，我们之所以不了解耶稣，就是因为我们不了解祂的心。透过读经一，上主对我们说：我要亲自去寻找我的羊，犹如牧人在羊群失散的那日怎样寻找他的羊，我也怎样寻找我的羊。上主以牧人的形象，自拟寻找羊群的焦急心情，正是耶稣圣心对人类之爱的具体体现。在读经二，圣保禄教导我们：「基督在我们还是罪人的时候，就为我们死了，这证明了天主怎样爱我们」。天主对我们的爱，不但体现在对人犯罪后的寻找与救赎，还体现在我们还是罪人的时候，祂对我们每个人的先赎。正如耶稣所说的：「对于一个罪人悔改，在天上所有的欢乐，甚于对那九十九个无须悔改的义人」。因此，人的悔改远不止于靠己力单纯的回归天主，而是在经验到天主的恩宠推动中，深入体会到耶稣如何深爱并救赎了我们。耶稣同时邀请我们与祂建立亲密的感恩之爱的关系。

主耶稣，求使我们细味祢圣心的爱，并能以爱还爱。

内容来源取自《和平月刊》

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