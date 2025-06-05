6月5日 复活期第七周星期四

圣玻尼法主教（殉道）（纪念） 宗徒大事录 22:30; 23:6-11 圣咏 16[15]:1-2,5,7-8,9-10,11 若望福音 17:20-26

司祭的职务，无非两个：一是为人代祷，一是向神献祭。耶稣，作为大司祭，祂把我们看作是祂自己的人。祂所实行的，就是为我们代祷。

耶稣的姿势，是举目向天，这意味著祂的救助来自天上。祂称天主为父，是多么亲切的称呼，又是多么亲密的关系啊！祂为祂自己祈祷后，又为门徒祈祷，现在，祂也为信徒祈祷。祂向父祈祷，愿我们合而为一，并相信是父派遣了祂。

耶稣向父祈祷，祂希望，我们和祂在一起，并「享见父所赐给祂的光荣」（若17:24）。祂是与我们同在的天主，祂也希望，我们和祂常在一起。只有在一起，我们才能享见祂的光荣：爱的光荣。

耶稣向父祈祷，为的是把父的名宣示给我们，并把父对子的爱存在我们内。耶稣的生活，就是为了彰显父的名。祂也邀请我们，像祂一样，宣扬父的圣名。愿耶稣祈祷的恩宠，临到我们身上。

耶稣，我们的大司祭，感谢祢，祢为我们祈祷，更为我们献祭。祢奉献的，不是牛羊，而是祢自己。耶稣，我们的赎罪祭，我们赞美祢。

内容来源取自《和平月刊》

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