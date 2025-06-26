6月26日 常年期第十二周星期四

创世纪 6:1-12,15-16 圣咏 106[105]:1-2,3-4,4-5 玛窦福音 7:21-29

耶稣在今天的福音中，对门徒所说的话，似乎会令人大惑不解。祂明明是说：听了祂的话而实行的，就好像一个聪明人；但祂却又责斥那些以祂的名字说预言、驱魔和行奇迹的人。

进一步细读耶稣的解释，便会明白，祂所指的实行，并不是那些外在的行动，而是更深层的信仰基础。人可以凭著信心去做很多事情，但如果那信心没有坚实如磐石的基础，恐怕在面对更大的挑战时，便会动摇了。耶稣的训导，以至祂的名字，都可以是飘荡在空气中的声频，或是思虑中虚妄的概念；真正的磐石基础，只有是那位宣讲真道、那个名字本身 ─ 耶稣基督！没有把耶稣基督放在内心深处，成为信仰基础，就如建基于浮沙，无法贯彻始终。

主基督，求祢进入我们内心深处，成为我们一切信仰生活和事工的磐石基础。

内容来源取自《和平月刊》

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