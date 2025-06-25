6月25日 常年期第十二周星期三

创世纪 15:1-12,17-18 圣咏 105[104]:1-2,3-4,6-7,8-9 玛窦福音 7:15-20

耶稣告诫祂的门徒们：由每人所结的果实，可以识别出好与坏。基督徒生活在这个世界上，每天都可能要面对应接不睱与难以辨别的资讯，这甚至会让人感到不适，因为根本没有能力辨别真伪。

好人不能结坏果子，坏人不能结好果子，不但是至理名言，更是耶稣的教导。这也是祂告诉门徒们，识别好坏先知的方法。假先知或假消息，给人带来恐惧、失望、骄傲、嫉恨等，使人远离天主；而真先知，就像耶稣一样，给人带来希望、信赖、悔改，使人体会到天主对人无尽的慈爱与接纳。

基督徒是天主从人群中的特别拣选，应该多结一些好果实，即如迦拉达书5:22-23给我们列举的圣神效果：「仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制」等美德，以光荣在天之父。

天主，求祢赐给我们恩宠，使我们能结好果实，以光荣祢的圣名。

内容来源取自《和平月刊》

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