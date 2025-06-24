6月24日 圣若翰洗者诞辰节日

依撒意亚先知书 49:1-6 圣咏 139[138]:1-3,13-14,15 宗徒大事录 13:22-26 路加福音 1:57-66,80

华裔传统父辈为新生孩起名，如「志诚」、「淑贤」等，总含特别意义的，加在父姓后，也是祖辈希望婴孩能恰如其名的期望；属于近东的犹太民族，相信亦类似。亲友聚在新生儿子割损礼和命名之日，出奇地，素称不育在高龄得子的依撒伯尔与匝加利亚，竟提出非宗族传统期盼的名字，叫他「匝加利亚」（意即：上主记忆了），而是「若翰」（意即：上主的恩赐）— 生命中的期盼，已提升到生命中的感受，不但因天使当初报喜时的嘱咐（路1:13），更重要的，是年迈夫妇实实在在地肯定了上主的恩赐正彰显在身上；这非在场人士所能感受的。匝加利亚更神奇地恢复了说话能力，并充满圣神，吐出心底赞颂（路1:68-79）。他已深信孩子的将来，必如天使所预报（路1:14-17），和先知书所预言的，为上主准备一个善良的百姓，使救恩达于地极 — 夫妇期盼大半生，终获赐的上主恩惠，要为罪苦中期待经年的乱世，带来比孩子更大的恩赐 — 普世救主。

主，受洗之日，我们冠上新名，愿我们竭力配合祢的恩宠，尽显名实相副。

内容来源取自《和平月刊》

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