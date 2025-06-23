6月23日 常年期第十二周星期一

创世纪 12:1-9 圣咏 33[32]:12-13,18-19,20,22 玛窦福音 7:1-5

「上主由高天监临，注视亚当的子孙」（咏33:13）。天主注视我们这个观念，使人惧怕吗？是的，确实如此，因为有人认为天主既时刻监视，那么人若犯了罪，就法网难逃了。圣咏作者的原意，不可能是要恐吓我们，要我们因为害怕，而去度圣善的生活。圣经的一字一句，无非是为安慰我们。圣依纳爵．罗耀拉对来自天主的安慰，这样定义：神慰是一切信、望、爱的增进，一切向慕天上事的欢乐情绪（《神操》316条）。所以，我们的生活理应常常充满天主的安慰，信、望、爱德在增长。我们要因为向慕天上事，而变得更加充满来自天上的力量和支持。

所以，圣经、天主启示的话语，必定是为著增进我们的神慰而存在的。圣咏作者说：「上主由高天监临，注视亚当的子孙」，原意显然是为叫我们明白，天主「监临、注视」，是天主关怀、眷顾我们！是我们的希望由来，不是要引发恐惧。

主，请祢由高天监临，注视我们的需要；让我们的信、望、爱德增长，常在祢内充满欢乐情绪。

内容来源取自《和平月刊》

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