6月21日 常年期第十一周星期六

圣类思．公撒格（会士）（纪念） 格林多后书 12:1-10 圣咏 34[33]:8-9,10-11,12-13 玛窦福音 6:24-34

即使在耶稣的时代，崇拜金钱或财富，也是一个问题，如同今天一样。他们关于生命的忧愁和焦虑，都源于对财富的崇拜。今天的福音邀请我们将自己交在天父手中，唯独敬拜祂。然后，我们可以从恐惧和焦虑，转向信赖和信心，因为祂是关心我们的父亲。

其实，我们的担忧常是不必要的，所担忧的事情，也根本不那么要紧。我们大多数的恐惧和担忧，是关于将来的种种事情，在后来，我们不也常常发现是庸人自扰吗？

我们是在天主手中。祂既照料天空的飞鸟，也必照顾我们，祂晓得我们的需要。那么，就让我们把担忧，放在使祂的国在此刻成为现实这件事上吧！

亲爱的天主圣三、赏赐我们日用食粮的唯一真主，求祢使我们以一颗信赖和纯朴的赤心，忠诚侍奉祢。

内容来源取自《和平月刊》

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