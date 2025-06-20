6月20日 常年期第十一周星期五

格林多后书 11:18,21-30 圣咏 34[33]:2-3,4-5,6-7 玛窦福音 6:19-23

保禄在为自己的职务辩护时，夸耀他在各新兴的基督徒团体中，为福传所做、所经受的一切。这些痛苦的经历，影响并伤害了他，因为将他的人性弱点，彰显了出来。但是，他仍旧一心一意地继续前进，因为天主是他的力量、是他的宝藏、是照亮他整个生命的光明。

占据我们的心思，不断萦绕在我们心头的，是甚么人、事、物呢？这个问题的答案，将表明我们的价值观是甚么，「我们的心在哪里」。这答案是人内在的亮光，为人照明人生之路，因为人的一切思想、活动与话语，都以此为基础和目标。如果这些事物、理想与原则不善、不正或不妥，那么，人的一切都会受到影响。为此，耶稣邀请门徒们「在天上为自己积蓄财宝」，即要为天国的高远目标奋斗，而不要在地上积蓄财宝，就是不要把转瞬即逝的世俗，作为终极目标。

人追求甚么，就会有怎样的人生。

亲爱的主耶稣基督，愿我们从祢的话语和临在中，找到真正的喜乐和宝藏。

内容来源取自《和平月刊》

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