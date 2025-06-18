6月18日 常年期第十一周星期三

格林多后书 9:6-11 圣咏 112[111]:1-2,3-4,9 玛窦福音 6:1-6,16-18

保禄在劝导格林多人乐善好施的同时，也指出了行善的一个重要效果：使人因此藉著我们而产生感谢天主的心；在帮助别人，提升自己心灵上的丰足之余，多了一层更深远的意义。正如圣依纳爵告诉我们：「人受造的目的，是为赞美、钦崇、事奉天主，由此妥救自己的灵魂。」（《神操》第23条）；所以藉著行善，我们也是在为天主服务，履行受造的责任。

当我们了解到善行的最基本价值，是帮助自己跟天主建立深厚关系，就能对耶稣在今天福音中的教导，更心领神会。因为把施舍、祈祷、禁食等，在人前张扬，只是不必要地突出个人形象，无助归光荣于天主。耶稣提到的进暗室祈祷等，固然有为宣讲效果而稍作夸张，但祂更愿意我们注意到的，是真诚地看待自己的信仰。我们所行的每一事，说的每句话，动的每个念头，都不是为了向别人显示，而是发自内心，为向创造我们的天父作出回应。

主，我别无所求，只愿能得到祢的悦纳。

内容来源取自《和平月刊》

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