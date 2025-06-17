6月17日 常年期第十一周星期二

格林多后书 8:1-9 圣咏 146[145]:2,5-6,7,8-9 玛窦福音 5:43-48

今天选读保禄向格林多人的呼吁，骤眼看来是一封募捐信，请格林多人像其他人那样慷慨解囊。但他最后提醒大家：本是富有的基督，「为了你们却成了贫困的，好使你们因著他的贫困而成为富有的」。这句话令我们意会到，关注的重点不是钱财。透过捐献，我们更真切实在地体认旁人的需要；对他们的关怀，让我们不再只在乎个人的所有，而是把自己与众人联系，在天主的爱内共享精神上的富足。

对于这一份爱，耶稣在福音中作更进一步，甚至是像有点强人所难的邀请：爱你们的仇人！

仇人、迫害我们的人、不义的人，带给我们种种痛苦和愤恨，令大家忘记了他们在呱呱堕地时，跟我们一样，都是纯真的受造物，是成长的环境和经历，把他们逐步塑造成型。我们要恨的，是罪恶的根源，而不是那些受罪恶控制的人。如果我们的爱和宽恕不能改变他们，只好祈求天主帮助。天主既能接纳我的过失，我最少也该学习这份宽容。

天父，为要作祢的子女，我甘愿奉献一切。

内容来源取自《和平月刊》

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