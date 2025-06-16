6月16日 常年期第十一周星期一

格林多后书 6:1-10 圣咏 98[97]:1,2-3,3-4 玛窦福音 5:38-42

「若有人强迫你走一千步，你就同他走两千步」（玛5:41）。耶稣基督提醒我们关怀弟兄姊妹的时候，要感觉到他们的渴望，照顾到他们的需要，给他们真挚的友谊。圣德兰修女教导我们，不要满足于只向近人提供金钱或物质上的援助，更要向他们传递爱。「感觉不被爱」是一种可怕的病，治疗的方法是以仁慈的手来服务，并以慷慨的心去爱。「同他走两千步」正表达了慷慨的爱。「慷慨」包含牺牲，难免会让人感到痛楚，但也给人带来喜乐。牺牲愈多，愈能在天主面前承认自己的贫乏，将希望托于祂手中。这样，也就愈能得力去爱天主及爱近人。

我们要向天主祈祷，求祂给我们爱的勇气。天主对我们无所亏欠，却愿意毫无保留地为我们交付了自己。我们当怎样回应？

仁慈的天父，祢向我们宣布了祢的救恩，启示了祢的慈悲。求祢坚强我们慷慨待人的心志，让身边的人更富足，我们更神贫，更喜乐。

内容来源取自《和平月刊》

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