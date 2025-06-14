6月14日 常年期第十周星期六

格林多后书 5:14-21 圣咏 103[102]:1-2,3-4,8-9,11-12 玛窦福音 5:33-37

「是就说是，非就说非」（玛5:37），耶稣这话是叫我们生活于真理中。「什么是真理？」（若18:38），比拉多向耶稣发问的这条问题，在历史上也有过不同答案：「真理就是符合事实的陈述」是其中一个哲学答话。耶稣的要求，似乎跟这答案并没有矛盾，但祂会否有更深的意思？尤其当我们做人处世，并生活在团体当中？

也许读经一给我们提供了探究耶稣的深层意思的线索。圣保禄强调我们藉著耶稣跟天主和好了，我们不再为自己而生活，而是为替我们跟天主修和的耶稣而活。耶稣降生的使命，既是让人跟天主和好，那么我们为耶稣而活，也就是为人与天主和好而活。所以圣保禄认为，天主将和好的话放在我们口中，而我们要像基督的大使一样，劝勉世人与天主和好。

耶稣既说过：「我是道路、真理、生命」（若14:6），并要求我们活于真理，就是要为祂而活，即为促进人与天主和好而活。那么在做人处世及团体当中，我们所说的话，就是要以促进他人与天主和好为依归。

主，求祢赐我们明智，好能活于真理当中。

内容来源取自《和平月刊》

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