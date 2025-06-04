6月4日 复活期第七周星期三

宗徒大事录 20:28-38 圣咏 68[67]:29-30,33-35,35-36 若望福音 17:11-19

圣保禄告别厄弗所教会，劝勉众长老，要像他一样身体力行「天主恩宠之道」。耶稣临别，在最后晚餐，为门徒们祈求合一和圣化。耶稣和保禄都清楚知道，在他们离别之后，门徒及厄弗所教会要面对的困难。所以，劝勉大家要活在天主的真理内，不要被世界吞噬，并恳切地为他们祈祷。

教会内的神职人员或灵修导师的反见证，多时会困扰或阻碍信徒灵性生命的成长。他们本应活在天主的恩宠和福音的真理中，却成了分裂的原因。有信徒因此而质疑天主存在的真实性，甚至气愤地离开教会团体；更不幸的，是为自己的远离找借口，慢慢地连自己也成了个相反福音和相反真理的人。

与其指责抱怨相反福音真理的人，不如反省自己跟天主的关系，反省自己在真理中生活的实际状况；不如把目光放在耶稣基督和圣宗徒们身上，让他们的见证，成为自己前行的明灯。

天主，请在我们受丧亡之子影响和被世界的势力拉扯时，选择注目于圣善的榜样，勇敢地活在祢的真理当中。

内容来源取自《和平月刊》

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