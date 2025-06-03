6月3日 复活期第七周星期二

圣嘉禄．卢安加及同伴（殉道）（纪念） 宗徒大事录 20:17-27 圣咏 68[67]:10-11,20-21 若望福音 17:1-11

圣史若望把听众带进了耶稣与天父之间的亲密对话。这段对话既展示了耶稣对天父的绝对信赖，也表达了祂为门徒祈求的深情。耶稣强调了「永生」的真正意义 — 认识天父和祂所派遣的耶稣基督。耶稣为祂的门徒祈求，祈求他们能在世界中保持合一，像耶稣与天父一样的合一。

耶稣提到：「永生就是：认识你，唯一的真天主，和你所派遣来的耶稣基督。」这句话催迫听众从内心渴望认识永生。永生不只是时间上的延续，而是与天父和耶稣基督建立亲密关系的过程。透过认识耶稣，我们得以在日常生活中，体验天父的爱，得以在祂的话语中，找到真理与生命。这使我们思考自己在信仰生活中的追求：我是否真正渴望认识天父和耶稣基督？

此外，耶稣祈求天父保全门徒，使他们合而为一，正如天父和耶稣的合一。这是主耶稣给跟随祂的人的一个重要启示：教会所有成员，有爱的责任和义务，在天父的爱内合而为一。

天父，我们都愿意过在祢爱中的合一真理生活，求祢成全。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html