6月2日 复活期第七周星期一

宗徒大事录 19:1-8 圣咏 68[67]:2-3,4-5,6-7 若望福音 16:29-33

「你们放心，我已战胜了世界」（若16:33）；耶稣的话确实带来安慰。若望福音中的「世界」，不一定是指这个有形的物质世界和世俗文化，而是现世中一切反对耶稣势力的总称。耶稣基督福音的讯息，不是要束缚人，让人生活在教条之中 — 那是祂在世时一再反对的。祂是来使我们获得自由，活出生命本有的喜乐和意义。真正的自由来自内心，表现于外。我们若因为一些教条而感到不自由，那我们需要认真反省自己跟随耶稣的方式。

面对与福音价值不符，甚至是与之相反的「世界」价值时，我们可能会有挣扎。当我们看到世俗的价值，让人心更加自私甚至邪恶时，我们可能会感到无奈。然而，我们记起耶稣的话：祂已战胜了这些。祂的真理拯救生命，扶助我们面对生命的现实，看到生命的终极希望。在我们的无奈中，因著基督的安慰，我们同时也有力量积极地活出祂愿意我们活出的样子 — 这本身也是面对这个世界的见证。

主基督，祢一直活著，请让我们在祢内享平安。

内容来源取自《和平月刊》

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