6月20日，普世博爱运动前任会长傅玛利安息主怀。自创始人卢嘉勒女士去世后，傅玛利于2008年接任会长一职，领导该运动直至2021年。她的葬礼将于6月23日在教宗岩举行。

（梵蒂冈新闻网）傅玛利（Maria Voce）1937年7月16日出生于意大利卡拉布利亚大区的阿耶洛卡拉布罗（Aiello Calabro），她是该地区的首位女性律师。她于1959年成为普世博爱运动的成员，与卢嘉勒并肩服务了6年，随后在土耳其担任该运动的地区负责人长达6年。傅玛利女士于6月20日下午5点22分在教宗岩（Rocca di Papa）安息主怀，在一封由普世博爱运动现任会长卡兰（Margaret Karram）女士署名的公告中写道：“她在她的家中，在团体姐妹们的关爱与照料中，在我们所有人的祈祷中安然离去。”傅玛利的葬礼将于6月23日下午3点，在教宗岩国际中心举行。

现任会长的缅怀

卢嘉勒曾给傅玛利取名“厄玛乌”，这个名字“让人联想到复活的主与我们同行的经历，这也是傅玛利一生的写照”，卡兰女士如此写道，“傅玛利曾说：‘我们应该如何行天主的事工？让耶稣临在我们中间！’”。卡兰于2021年接替傅玛利出任会长，她回忆道，“傅玛利的亲近既有分寸又让人倍感真挚”，“她的建议总是充满了智慧”。“她出现在不同的场合，不论是节日、纪念日还是旅行；她向我保证她的祈祷，并愿意奉献自己的生命，她总会给我带来礼物、鲜花和她的诗歌”。

一颗向世界敞开的心灵

普世博爱运动创始人卢嘉勒女士于2008年3月14日与世长辞后，根据该运动的章程规定，必须选举一位女性担任会长。最终，傅玛利当选，并连任两届，直至2021年。该运动在全球182个国家共拥有200万名成员。傅玛利曾接受本新闻网采访时谈到：“对我来说，这段经历起初确实有些艰难，毕竟它是完全未知的，一切都需要摸索。但这也是一段美妙且充实的经历。它让我向世界敞开心扉。因此，这些年里我真切地感受到自己变得更加富足，也感激天主给予我这样的经历。尤其是我的心中满溢著爱，我努力将这份爱奉献给这个家庭。但无疑，我也从那些原本素不相识的人那里收获了丰盛的爱，他们已经成为了我生命的一部分，成了我在全世界的弟兄姐妹。”

为教会服务

本笃十六世教宗于2009年任命傅玛利为圣座平信徒委员会的顾问。2011年，她又被任命为圣座促进新福传委员会的顾问，2012年，她在爱尔兰召开的第50届国际圣体大会上发言。2017年，她与来自54个国家的约1200名企业家、青年和学生一同蒙方济各教宗接见，共同庆祝“共融经济计划”（Economia di Comunione）成立25周年。该计划由卢嘉勒于1991年访问巴西期间发起，是对社会问题和资本主义挑战的具体回应。

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