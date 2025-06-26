皮亚琴蒂尼为罗马杰梅利医院新任院长

罗马杰梅利医院台伯岛院区董事和分院院长皮亚琴蒂尼将于7月1日担任杰梅利医院院长一职，接替埃莱凡蒂教授的职务。

（梵蒂冈新闻网）皮亚琴蒂尼（Daniele Piacentini）是罗马杰梅利医院新任院长。目前他是杰梅利医院台伯岛院区董事和分院院长，杰梅利医院董事会在6月23日的会议中决定，新任院长将于7月1日履新。董事会经过全面而深入的遴选过程后，任命皮亚琴蒂尼领导杰梅利医院，接替埃莱凡蒂（Marco Elefanti）教授的职务。后者自2018年1月31日担任院长一职。

皮亚琴蒂尼在超过25年的职业生涯中，在卓越的医疗机构积累了丰富的经验。他的职业生涯始于欧洲肿瘤研究所（IEO）人力资源部门，并在那里多次升迁。2015年7月到2022年6月，皮亚琴蒂尼担任罗马杰梅利综合医院人力资源部主任。自2022年7月起，他是杰梅利医院台伯岛院区董事和分院院长。

公告写道，杰梅利医院院长人选是在埃莱凡蒂教授第二个四年任期临近期满时进行的。医院董事会于今年3月份开始了一项选拔程序，在意大利医疗领域的优秀管理者中找寻杰梅利综合医院新任院长。

在5月26日的董事会会议上，遴选结果出炉，在随后的6月23日的会议上，董事会任命皮亚琴蒂尼为杰梅利医院院长。皮亚琴蒂尼将于7月1日展开为期四年的院长职务，并且继续担任杰梅利医院台伯岛院区董事一职。董事会表扬了埃莱凡蒂教授，并对他在这任职8年期间所做的工作表示感谢。他在医院的发展和成长中发挥了重要作用，他的领导留下了持久和重要的印记。

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