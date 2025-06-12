刚果民主共和国平信徒弗洛里贝尔将于6月15日荣列真福品

刚果民主共和国平信徒弗洛里贝尔将于本月15日在罗马城外的圣保禄大殿被册封为真福。这位新真福因抵拒腐败于2007年遭杀害，时年26岁。

（梵蒂冈新闻网）刚果民主共和国平信徒弗洛里贝尔（Floribert Bwana Chui）将于6月15日主日、天主圣三节，在罗马城外的圣保禄大殿被册封为真福，这位年轻的平信徒被誉为诚实廉洁的殉道者。册封真福大典将由圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机主持。届时，参礼者中会有数位刚果的主教，其中包括金沙萨总主教安邦戈（Fridolin Ambongo）枢机、戈马的主教恩贡比（Willy Ngumbi）。在罗马的刚果团体也正喜悦地为这一盛事做准备。弗洛里贝尔生前是圣艾智德团体的成员。

2007年7月7日弗洛里贝尔遭绑架，两天后，在北基伍省戈马大湖国家自由大学(ULPGL-Goma)前发现了他的遗体。弗洛里贝尔是刚果产品检验办公室（OCC）的一名年轻专员，这是一个海关和商品检验的国家机构，他负责评估从刚果民主共和国东部边境入境的产品的合格性。

弗洛里贝尔拒绝向腐败低头，并为此而付出了生命代价，他决定不让来自卢旺达的食品进入自己的国家，因为这些食品没有销售和消费的许可证。据一些目击者称，“弗洛里贝尔宁愿死，也不愿意让那些可能会危害许多人健康的食品入境”。他的诚实廉洁使他牺牲性命。

弗洛里贝尔的母亲恩塔维哈（Gertrude Kamara Ntawiha）为弗洛里贝尔荣列真福品这一消息表达了喜悦和感激之情，这喜悦的消息抚慰著她因儿子悲惨去世所承受的痛苦。她说，“弗洛里贝尔选择了天主，直到生命的最后，他选择死亡以便在基督内生活”。恩塔维哈鼓励青年学习弗洛里贝尔的榜样，不要让自己堕落，而要遵循福音的价值。她也渴望刚果实现国内和平，尤其是在刚果民主共和国的东部地区，那里是弗洛里贝尔遇害的地方，三十多年来，人们一直在武装团体的威胁下生活。

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