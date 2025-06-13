朝圣之路的禧年：从圣雅各伯到圣伯多禄

意大利朝圣联盟举行象征性接力朝圣活动，于5月4日从皮斯托亚启程，6月7日抵达罗马。途经圣雅各伯之路、罗马之路和法兰克之路等历史古道。

（梵蒂冈新闻网）在这片充满历史、艺术与灵性的意大利土地上，朝圣之路远非古代遗迹的残存，它们是古今之间的桥梁，是不同团体之间的纽带，更是人与土地之间的血脉。秉承这一使命，意大利朝圣联盟（FederCammini）持续推动著一个重估徒步价值的计划，将其视为文化、灵修与社会的体验。透过象征性活动、历史路线和真实的相遇，他们旨在重新发掘旅程的深层意义，回归人类最本真的联结。

意大利朝圣联盟是意大利一个由协会、机构与专业人士组成全国性的网络，致力于保护与推广意大利历史朝圣之路。主席安德肋·隆巴尔迪（Andrea Lombardi）在接受梵蒂冈新闻网采访时表示：“徒步行走将地域与人连接起来。这是一个简单却强大的行为，能够凝聚团体、唤起共同意识并促进共享。”该组织的工作涵盖文化推广、环境可持续发展、宗教与历史传承，并特别重视提升这些路线的包容性与可达性。

安德肋·隆巴尔迪主席指出，在禧年中，意大利朝圣联盟对“希望的朝圣者”主题作出具体回应：他们通过一场“象征性的接力朝圣”，于5月4日从被誉为“意大利的圣地亚哥”的皮斯托亚（Pistoia）启程，沿者具有重大灵修和历史意义的道路，即圣雅各伯之路、罗马之路（Romea Strata）与法兰克之路（via Francigena），穿越托斯卡纳与拉齐奥地区，于6月7日抵达罗马。这场象征性的接力朝圣，是连接不同地域与团体的桥梁，传递著和平与友爱的讯息。隆巴尔迪强调：“我们的目标是让这项实践成为人与地之间的纽带。”

最深刻的记忆之一，是圣神降临节在圣伯多禄广场弥撒时与教宗良十四世的相遇。隆巴尔迪讲述道：“当教宗乘坐教宗座车经过时，他认出了我们。我们有过一段无声的交流：我举起联盟的帽子，他点头致意；我便将帽子抛给了他，他接住了。”这个动作浓缩了联盟朝圣行动与教会之间的连结，是一种相互回应且隐含的邀请，邀请我们共同前行，寻求和平与团结。”。

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