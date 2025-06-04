欧洲主教团委员会举行会议，各国主教团发言人齐聚布拉格

欧洲主教团委员会目前正在捷克首都布拉格举行会议，省思在当前的背景下，教会传播人员在教会内提供的服务。

（梵蒂冈新闻网）在捷克主教团的协作下，欧洲主教团委员会6月3日至5日在布拉格召开会议。在希望的禧年背景下，欧洲各国主教团传播负责人举行第35届会议，主题是“在今天的欧洲传播希望”。本次会议筹办者强调，残忍的战争和非人性的暴力在世界各地蔓延，在这个可能陷入绝望的历史性时刻，欧洲今天比以往任何时候都更“需要传播喜讯，也就是‘望德不叫人蒙羞’”。

会议筹办者指出，已故教宗方济各的呼声和新教宗良十四世的和平呼吁，都与福音中耶稣的传播风格相契合。“他们的传播风格对今天的记者有什么教导？”“综观各个世纪的历史背景，教会传播人员都能与圣咏作者一起说：‘它们的声音传遍普世，它们的言语达于地极。’（咏十九5）”

与会人士中，也包括圣座传播部编辑部门副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti），他讲话的主题是“从方济各教宗到教宗良十四世的传播”。最后一场会议讨论的主题是“记者与梵蒂冈的传播”，由西班牙《阿贝赛报》（ABC报）记者布罗卡尔（Javier Martínez Brocal Ogáyar）和捷克国家广播电台编辑部主编普卢斯（Český rozhlas Plus）轮流发言。会议日程中，除了各种文化活动外，也在捷克主教座堂举行弥撒圣祭。

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