欧洲明爱会：最低收入津贴不够生活所需

欧洲明爱会在布鲁塞尔介绍了一份有关欧洲贫困状况的报告。该机构秘书长尼曼呼吁，“欧洲和各国领导人应优先考虑一种包容所有人且足以应付生活所需的收入津贴，这是欧盟抵抗贫困的支柱”。

（梵蒂冈新闻网）经济资源不足、获取补贴的条件严格并差别对待，以及越来越排外的政策：欧洲明爱会以20个国家明爱会收集的信息为基础，编撰了一份报告，在其中强调这点。近90%的人称，在他们的国家，国家提供的补贴不能满足公民的基本需求，他们因此暴露在极端贫困的风险下。这一问题影响了全欧洲以数百万计的人，他们不得不面对越来越不稳定的经济情况。

欧洲委员会正在制定有关抵抗贫困的首个集体策略，因此欧洲明爱会提交的这份文件显得更为重要。该明爱会秘书长尼曼（Maria Nyman）女士认为，这份报告是向欧洲国家领导人发出的呼吁，为的是通过补贴计划，“让人们过上有尊严的生活，且完全参与社会生活”。欧洲明爱会希望欧盟采取协调行动，吁请欧盟承诺采取具体行动，使最低收入津贴达到国家贫困线标准的75%。

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