贝卡莉女士担任欧洲天主教大学联盟主席

天主教圣心大学校长于6月6日在鲁汶当选为欧洲天主教大学联盟主席。她是首位担任此职务的意大利人和女性，负责协调一个汇集62所天主教大学的学术网络，其中56所分布在17个欧洲国家，另有6所在黎巴嫩。

（梵蒂冈新闻网）天主教圣心大学校长贝卡莉女士（Elena Beccalli）于6月6日在鲁汶当选欧洲天主教大学联盟（Federazione Europea delle Università Cattoliche Europee，FUCE）主席，该联盟是国际天主教大学联盟（International Federation of Catholic Universities，IFCU）的欧洲分部。贝卡莉教授将领导一个由62所天主教大学组成的学术网络，其中56所分布在17个欧洲国家，其余6所在黎巴嫩。她是首位担任此职务的意大利人和女性，任期为三年。

高等教育与科学研究的参照点

成立于1991年欧洲天主教大学联盟，总部设在法国里昂天主教大学。该联盟在欧洲和国际教育领域中，是高等教育与科学研究的重要参照点。贝卡莉教授在其策略计划中指出了一些优先任务，以巩固欧洲天主教大学联盟在欧洲及在全球的影响，其中包括：加强欧洲天主教大学之间合作关系和战略联盟；推动双学位计划；制定对教师、青年研究人员和技术－行政人员的流动计划；开展共同的研究计划，定期提出有关当代重要课题的研究项目。其目的是为了让天主教大学能持续地发出自己的声音，并积极地重振在欧洲的身份和根基，以便重新确立教育与文化的核心角色，它们一直都是欧洲文明的基础。

根据贝卡莉女士的见解，这个进程的基础是联盟内各大学之间的彼此对话和多样性的发挥，从而推动一些能惠及联盟内外的项目。这位新主席表示：“如果能在欧盟的政策中获得充分的认可与支持，天主教大学便能加强欧洲的理念，予以具体实践，恢复欧盟的精神面貌。”

丰富的履历

贝卡莉教授从2024年7月1日起担任天主教圣心大学校长。她任教于该大学的银行、金融、保险学学院，也是该校合作信贷研究中心的主任。她是支持教宗百年通谕基金会的委员会成员，并参与意大利主教团关于社会责任投资的专家小组。2024年11月1日，贝卡莉获教宗方济各任命为圣座文化教育部的顾问。

她于国际知名期刊和出版社发表了大量文章与专著。其研究领域主要是从行业架构的角度来分析银行业，尤其专注于技术、效率、合作，以及金融与生物多样性之间的关系。近年来，她的研究更聚焦于伦理与包容性、可持续发展与合作、人工智能以及女性领导力等议题。

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