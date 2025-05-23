乌克兰日托米尔纳匝肋圣家会修女：战时避难所、祈祷和希望

纳匝肋圣家会的三位修女在乌克兰日托米尔负责管理一所幼儿园和一个援助家庭的中心，以应对遭战争袭击的当地团体的需求。图马涅维奇修女回忆说：“2022年2月24日改变了一切。”她也描述了冲突刚爆发那几天的情形，教育机构关闭了，图马涅维奇修女和她同会修女在明爱会的仓库里分装人道救援物资。

杰伦凯维奇（Tomasz Zielenkiewicz）

2022年5月，纳匝肋圣家会的修女在明爱会提供的场所为关键基础设施的工人和义工的子女开设了一所全日制幼儿园。图马涅维奇（Franciszka Tumanievich）修女讲述说，“他们没有地方安顿孩子，所以，我们在为数不多的房间里尽量多照顾一些孩子”。现今，约有20个四到五岁的孩童每天到幼儿园来，他们除了上艺术课和英语课，也参加祈祷。修女补充道，“这些孩子每天为士兵、为和平祈祷”。“乌克兰没有教会办的幼儿园，所以，我们的创举是一件新鲜事，有赖于希望明爱会的协助才能运作下去。”

在美国担任心理治疗师15年的加布里埃拉修女于2024年加入了这个团队。图马涅维奇修女说，“她怀著服务的愿望而来，尽管还要学习语言”。她以协调员的身份开始在援助家庭中心工作。每个月有200多孩童和成年人使用这项服务。年龄较小的孩子在一位幼儿教师和一位心理治疗师的指导下分组上课，年龄较大的孩子参加手工艺工作坊，失去挚爱的妇女在援助小组中相聚。图马涅维奇修女指出，“这是个安全的地方，她们可以来此喝杯茶和谈心”。

工作人员几乎半数是流离失所的妇女，她们当中有语言治疗、心理学和教育学方面的专家，她们自己也经历过创伤。修女指出，“这些妇女对我们来说是一份礼物”。她提到一些有趣的活动的例子，比如语言体操、舞蹈和歌唱。

图马涅维奇修女补充道，“这些妇女的经历都非常艰难且感人，这就是为什么本中心的运作是如此重要”。“目前，我们正接触一个由孤儿寡母组成的世代，很多家庭支离破碎，因为家人流散在国外。”

管理援助家庭中心也是一种协调工作，以满足各种基本需求。修女说，“我们要确保，我们照顾的人有点心吃、有茶喝、有空间，避免任何问题在他们身上发生。我们还要确保环境的舒适，让他们能与我们一起用晚餐和祈祷”。

除了每天在幼儿园和援助家庭中心的日常服务外，修女们会为家庭组织避静和培育活动。图马涅维奇修女平时在教会法院工作，她指出，精神支持与物质和心理支持要齐头并进。修女最后说，“我们希望这些人不仅活出新的一天，而且还能找到意义和希望”。

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