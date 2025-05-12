耶稣圣心修女会：南苏丹难民的希望

在苏丹庞大的难民营中，有数十万的南苏丹人因冲突与暴力而逃离至此，耶稣圣心修女会的修女们与这些流离失所者一同生活，提供精神援助、支持与希望。

保拉·莫吉(Paola Moggi，CMS)修女

在苏丹拥挤的难民营中，暴力和匮乏是每天所面对的挑战，耶稣圣心修女会（SHS）为这些难民提供关键性的支持。这个来自南苏丹的修女会生活在像阿尔卡沙法（Al Kashafa）这样的难民营中，为数千名因几十年冲突而流离失所的人们提供精神援助、创伤咨询和实际帮助。

在阿尔卡沙法提供精神援助和实际支持

在白尼罗州，耶稣圣心修女会的修女们发挥著至关重要的作用，她们服务于阿尔卡沙法以及邻近的吉梅亚和乔里等地，为难民提供支持。她们从事教理讲授、探访病患，并为遭受饥饿、虐待以及因流离失所带来的精神创伤的人们提供安慰。自2023年12月起，乔治娜（Georgina Victor Nyarat）修女在阿尔卡沙法工作，她肯定地说道：“我们的主要服务就是倾听他们。这些人真的正在受苦。”

从流亡到服务

耶稣圣心修女会由马佐尔迪(Sixtus Mazzoldi)主教于1954年在南苏丹创立，他亲身经历了战争与流离失所的岁月。1964年，为躲避第一次苏丹内战，修女们逃至乌干达，之后返回了南苏丹，但在1983年因苏丹第二次内战爆发而被迫再次逃离。从那时起，她们一直与自己的人民在一起，横越国界，继续她们的使命。

2016年，南苏丹暴力冲突加剧后，喀土穆的达尼尔(Daniel Adwok Kur)主教邀请修女们照顾在苏丹白尼罗地区的难民。她们在阿尔卡沙法建立了住所，这里收容了超过15万名南苏丹难民。修女们的住所虽然是用塑料布搭建的简陋设施，她们所到之处，总是激发起人们生活的希望。

面对歧视并回应紧急需求

在当地社群经常虐待难民的紧张环境中，修女们不仅回应紧急需求，也充当社群调解的角色。自2016年起，在阿尔卡沙法工作的玛利亚（Mary Achwany George）修女注意到，南苏丹难民遭受各种歧视，其中包括对拾柴火和汲水的限制。她肯定地说：“许多人在离开营地时，会受到强暴和虐待的威胁。”尽管有这些挑战，修女们依然藉著祈祷与关怀，提供庇护及希望。

由于食品配给短缺，修女们也在提供基本的帮助。联合国世界粮食计划署（WFP）带来了一些缓解，但食物匮乏问题仍然存在，难民们被迫以微薄薪资从事短工。 玛利亚修女表示：“压力和沮丧有可能变得如此难以忍受，尤其是年轻人，他们经常生病。”

分享信仰与希望

在这些困难中，耶稣圣心修女会的修女们帮助难民们加深他们的信仰，并鼓励他们坚持下去。乔治娜修女回忆道，“最初，人们远离教会，现在他们喜欢和我们一起祈祷。”每年，达尼尔主教都会探访难民营，施行坚振圣事，并提供牧灵支持。

玛利亚修女强调了难民的坚韧，他们将自己仅有的与新到的苏丹难民分享：“尽管他们拥有的很少，南苏丹难民仍然会帮助来到难民营的苏丹流离失所者。他们对我们说：‘修女们，天主在那里，终有一天我们会回家的’。”

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