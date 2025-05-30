教导生活与爱：波兰瓦斯基的修女为盲人服务百余年

为眼睛失明和心灵盲目的人服务，这是106年前创立的方济各十字架婢女修女会的宗旨。她们的服务中心是在波兰瓦斯基，这个地方是由一位非凡女性恰卡选择的，她曾是一位失去了视力的女伯爵，现今是天主教会的一位真福。

杰伦凯维奇（Tomasz Zielenkiewicz）

方济各十字架婢女会的修女们在波兰华沙附近的瓦斯基致力于教育、专业培训，以及为她们照顾的对象提供灵性上的支持。该修会共有151名修女，其中75名在这里履行其职责。她们每天为她们照顾的对象，即盲童和视障儿童，而操心忙碌。但这并不意味著一天当中没有既定的节奏，她们的节奏充满祈祷。卡米拉（Kamila）修女解释说：“每天早上我们都会诵念《在十字架上牺牲祷词》，这是一个特别的祈祷。”早晨6点，修女们念早课，6点半参加弥撒。然后开始一天的工作，晚上她们一起念晚祷并诵念玫瑰经。然而，如果不是修会创始人恰卡及其生命中不寻常命运，修女们就不会在这里服务。

从骑马到在瓦斯基的工作

方济各十字架婢女会的安杰莉卡·若瑟（Angelica Jose）修女说，“真福恰卡（Elżbieta Róża Czacka）是我们所有盲人的盲人母亲“。她带作者参观了纪念馆，这是瓦斯基的一个小型博物馆。四周有恰卡家族的照片，除了设备和纪念品外，还有一个跪凳和修女的头纱。前一天有一群韩国人来访。有关恰卡修女的工作的消息传遍了全世界。安杰莉卡·若瑟修女指出，“恰卡修女体现出痛苦、十字架如何能开辟通往天堂的道路，不仅为自己，而且也为很多其他人、这些年来许多的学生”。

恰卡于1876年在比亚瓦采尔凯夫出生，受过良好的教育，懂多种语言，是田庄的继承人。距今正好120年前，她18岁时，从马上摔了下来。她的父母带她去看的一位医生说，她的病情无望，并建议她照顾盲人。事情就这样发生了。恰卡旅行多年，并对这个主题进行了了解，然后她选择度修道生活。1917年，她发了终身愿，一年后，她创立的方济各十字架婢女修女会获得批准。

瓦斯基为盲人提供服务

恰卡遵从她的内心，用自己的资金在华沙建立了一所盲人庇护所，然后盲人关怀协会成立。援助工作变得有条理且持续，但需要一个更合适的地方。1921年，她开始在瓦斯基为盲人盖一栋建筑物。一所课程完备的学校、一所孤儿院和一座图书馆随之建立起来。在工作坊中，盲人学会了实用技能。

安杰莉卡·若瑟修女讲述说，“就如许多孩子中的一个，有一天，一个男孩哭著来到瓦斯基。恰卡修女听到这哭声，便吩咐一位修女去把男孩领过来。随后进行了简短的对话。你叫什么名字？男孩答道瓦兹乌（Władziu）。恰卡修女拥抱他，将他紧紧地抱在怀中，说：‘瓦兹乌，你会幸福的，我也很幸福。’想象一下，瓦兹乌从幼儿园、小学、职业学校毕业，后来，长大后的瓦迪斯瓦夫（Władysław）先生仍记得那个拥抱和那些话。他说：是天主把他带来的。通过恰卡修女，学生们感受到了天主的临在和祂慈悲的恩典”。

接受十字架是幸福的钥匙

现今，方济各十字架婢女会后来的修女们已将瓦斯基中心提升为更高水平的工作。她们提供早期发展支持，管理幼儿园、小学、接纳多重残疾学生的小学、中学、按摩技术学校、音乐学校和职业培训学校。在这里，盲童有机会被亲手带领著走向独立。

教育盲人的方济各十字架婢女会贝尼塔（Benita）修女介绍校园，讲述道，“这项工作属于天主并为了天主。没有其它原因。如果它偏离了这条道路，它就不复存在了，这正是恰卡修女告诉我们的。她想培养盲人成为精英，通过接受自己的状况，来见证精神胜过于身体的层面”。瓦斯基的毕业生正在不断增加，每年约有20至30名受过教育的人离开这里。“贝尼塔修女补充说，“恰卡修女曾说过，远离天主比眼睛失明更不幸。这才是真正的残疾”。

盲童也懂得给予他们的父母和老师极大的爱和喜乐。一个男孩子问道：“修女，妳今天很伤心吗？因为妳的声音听起来很难过。”另一个孩子则祝福别人的寿命会是诺厄和亚巴郎的总和。稍微计算一下，会超过一千多岁。无疑，修女们已为此做好了准备。

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