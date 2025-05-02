肯尼亚阿玛尼儿童之家：为街头儿童提供庇护、教育与希望

在车水马龙的肯尼亚首都内罗毕，在卡旺格瓦雷社区的贫民窟中有一处非凡的避风港与转变之地——阿玛尼儿童之家小学。这所学校由至圣宝血传教修女会管理，提供给入学儿童的不仅仅是教育，更以爱与信仰滋养心灵，照亮他们前行的道路。

至圣宝血传教修女会克莉丝汀·马西沃（Christine Masivo）修女，CPS

如今，阿玛尼儿童之家小学已成为许多街头儿童的家园。这些孩子常被贴上“流浪儿”的标签，这词语指代那些在内罗毕街头流浪、无家可归的青少年，他们背著袋子翻找残羹剩饭及吸食强力胶，以麻痹心中的痛苦、创伤与饥饿。

这个改变生命的中心机构由宝血传教修女会负责管理，中心的起源可以追溯到1983年。当时，达米亚娜（Damiana）修女被孩子们亲切地称为“祖母”。她亲眼目睹了那些年幼心灵所承受的无法忍受的苦难，他们在街头生活，食物、住所和衣物都十分匮乏。

受同情心驱使，达米亚娜修女发起了一项食物援助计划，每天提供两餐，其中包括一种简单却能救命的用玉米和豆类混合做成的食物，叫做“吉特里（githeri）”。对这些孩子来说，这简直是天降玛纳，表明有人在乎他们。

然而，达米亚娜修女和其她修女们很快意识到，仅仅提供食物是不够的。孩子们还需要教育、希望，以及摆脱街头流浪的生活。在资源有限的情况下，修女们开始教孩子们数数和写字，把地面当作他们的第一块黑板。后来，在支持她们使命的善心人士的帮助下，书本和钢笔取代了尘土飞扬的地面，这一切标志著这些被遗忘的孩子们开始接受正规的教育了。

令人心碎的现实激发改变

在阿玛尼儿童之家小学，每个孩子身上都承载著一个令人心碎的故事。许多孩子是为逃离充满家庭暴力的家，却不得不流落街头而面对更加残酷的现实；有些孩子在街头出生长大，有些孩子失去了父母，无人照料。对许多孩子而言，生存意味著乞讨，但从未真正吃饱过。还有一些孩子来自贫困及酗酒的家庭，其父母要么无力照看，要么不愿提供基本的生活资料。

当修女们接纳这些孩子时，第一步是进行康复治疗。在六个月内，孩子们会得到帮助，戒除对强力胶的依赖，并摆脱街头流浪的生活方式。慢慢地，孩子们会被带入一种有规律的生活，在此，学习和成长成了他们每天生活的重心。孩子一旦康复，就会被安排到适合自己水平的班级，修女们和社会工作者也为他们提供全面的支持。

除了教育之外，修女们还致力于帮助孩子们重新融入社会：有些孩子得以与亲人团聚，另一些则在卡旺格瓦雷社区找到了长期固定的居所。对于那些成绩优异的孩子，修女们确保他们在本地及国际资助者的支持下，能够继续接受中等乃至高等教育。如今，许多孩子已成了各行各业的专业人士，冲破了贫困与失望的恶性循环。

从流浪街头到有所成就

维恩达（Vienda）修女是致力于该中心工作的修女之一，她亲眼见证了孩子们的辛勤付出和坚定的意志。她表示，多年来，阿玛尼儿童之家小学培养出了多位优秀人才：一位律师、一位建筑师、一位药剂师，以及一位目前在内罗毕大学攻读医学的学生。

也许最令人动容的，是一位老师的故事：现在他是这所学校的教职人员，而在修女们救助他之前，他曾像街头流浪儿一样生活。如今，他自豪地在这所曾经救过他的学校任教。

他满怀感激之情，向至圣宝血传教修女会表达感谢，并说：“若不是她们，我无法想像自己现在会身在何处。”

全人关怀的希望之路

这个中心所做的远不止于文化知识教育，还发挥天赋，给与精神价值的培育，并激发孩子们的归属感。音乐、舞蹈和杂技也为一些孩子敞开了获得奖学金、就业与生活技能的大门。

修女们提供全人关怀，以确保每个孩子在爱与引导中重新点燃梦想。对他们来说，阿玛尼不仅是一所学校，更是一个家、一处安全的避风港，和一块通往更光明未来的跳板。

通过修女们坚定不移的努力，显示出没有孩子是无可救药的。她们是活生生的见证，证明只要有爱、教育和信仰，即便是那最被遗忘的孩子，也能克服他们的困境。

阿玛尼儿童之家小学将持续履行其使命，始终作为希望的灯塔，无论孩子们的过去如何，努力提供给每个孩子拥有尊严与希望未来的可能性。

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