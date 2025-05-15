5月15日 复活期第四周星期四

宗徒大事录 13:13-25 圣咏 89[88]:2-3,21-22,25,27 若望福音 13:16-20

保禄在安提约基亚会堂里的演讲，是想告诉犹太人，耶稣就是天主所预许的默西亚。但祂不是犹太人普遍认为的那样，祂不是政治强人，而是一位服从天父和服务人类的仆人，用依撒意亚先知的话说，是「上主受苦的仆人」。

耶稣在最后晚餐，为门徒们洗脚，一方面是为突出其「仆人」的身分，另一方面也是为让门徒们学习彼此洗脚，即彼此相爱、服务。耶稣说，徒弟不会大过师傅，意思是不能例外。假如连师傅都以奴仆的姿态为门徒洗脚，门徒就更应该这样做了。换言之，如果耶稣的身分是爱的服务者，门徒亦然。

耶稣与门徒的这个身分，源自圣三爱的存在本质。耶稣透过教导门徒彼此洗脚，去建立以爱为中心的团体，使之反映圣三的样貌。以爱为中心，就是以他人为中心，把他人当作服务的对象 —「主人」。

但人难免会以自我为中心，比如犹达斯。除非我们「怀有基督耶稣所怀有的心情」（斐2:5），否则难以超越人性的限度。

主耶稣基督，教我们藉著祈祷，深入体会祢的心情，并被祢潜移默化。

内容来源取自《和平月刊》

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