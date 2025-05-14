5月14日 圣玛弟亚宗徒庆日

宗徒大事录 1:15-17,20-26 圣咏 113[112]:1-2,3-4,5-6,7-8 若望福音 15:9-17

喜乐，相信每一个人都想寻求，圆满的喜乐更是终极目标。耶稣在今天的福音里，明确地指出，如何才能得到圆满的喜乐：遵守彼此相爱的诫命。是的，当我们抚心自问在甚么情况下，内心最感受到喜乐，不也就是当我们经验到爱吗？

耶稣再进一步指出，最大的爱情就是为朋友舍掉性命，也就是为他人牺牲自己最宝贵的东西。难怪当我们经验到被爱的时候所产生的感动，是那么震撼，因为那代表著有别人愿意为自己牺牲宝贵的东西。而这被爱的经验所产生的感动，仿佛引领著我们产生去爱他人的能力，即愿意为他人牺牲自己宝贵的东西的能力，从而以爱还爱。这样，达至的，就是彼此相爱的境界，喜乐也会随之而来。

这样看，被爱的经验是一个关键，每人的成长总会有著被爱的经验。身为基督徒，感受到耶稣基督为我们牺牲性命的那份最大的爱情，就是我们最大的被爱经验。

主，求祢赐予我们恩宠，好让我们能感受到祢对我们的大爱，使我们能以爱还爱，并获得圆满的喜乐。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html