5月13日 复活期第四周星期二

宗徒大事录 11:19-26 圣咏 87[86]:1-3,4-5,6-7 若望福音 10:22-30

今天的宗徒大事录为我们追溯了「基督徒」这个名称的起源。安提约基雅教会的实况，让我们体会到基督徒身分的鲜活。教会在安提约基亚落脚，绝不是由于甚么高人明见，而是在圣神内的偶然。随著时间的发展和信徒们的努力不懈，这种偶然备有恩宠的必然。天主通过耶路撒冷教会，让安提约基亚的信众，真实地体会到恩宠的力量。虽然有迫害和挑战，他们仍成功地将教会建立起来。他们的行动，就是圣神德能的外显。

安提约基亚教会是属于主的羊群。他们认识主，也听从主的声音。在困苦患难中，他们排除了世俗杂音，听从了福音劝勉。救恩内的永生，通过他们，显示给世世代代的基督徒。

教会今天面对的挑战不减当年。基督徒信仰生活的含金量，没有因时代改变而降低。让我们效法安提约基亚的信友，认真而扎实地活出基督徒的身分，尽我们的最大努力，吸引更多迷失的羊，回归主的羊栈。

主，谢谢祢赐给我做基督徒的福气。我愿意从今以后，做个合格称职的基督徒。请帮助我！

内容来源取自《和平月刊》

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