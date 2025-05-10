5月10日 中华圣母（纪念）

宗徒大事录 1:12-14 圣咏 113[112]:1-3,4-6,7-8 若望福音 19:25-27

耶稣在十字架上，即将完成祂的使命工程时，明示了祂的母亲玛利亚和祂的爱徒的关系。这个关系也是玛利亚与众信徒的关系。玛利亚是众生之母，我们是她的子女。

耶稣最后的托付，叫我们宣认玛利亚为我们天上的母亲，并依赖她强而有力的代祷。圣母玛利亚是最善解耶稣心意的人，又是勇于承行天父旨意的模范。虽然心如刀割，她还是默默支持，一直跟随爱子到十字架下，陪伴祂完成祂的使命。

今天，耶稣一再对我们每一个人说：「看，你的母亲！」我们仰望著我们的母亲玛利亚，迎接她到我们的家中，在我们的心中做我们的母亲。她会在我们忧苦的时候，安慰我们；在我们神枯时，振作我们，坚强我们的信德，为我们作最有力的转祷。她会给我们指明道路，沿著这条路，我们会走到主耶稣那里。

中华圣母，为我等祈。

内容来源取自《和平月刊》

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